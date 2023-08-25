محافظ جنوب سيناء يشهد سباق الدراجات تحت شعار " فى حب مصر "

أنطلق السباق من أمام ميدان النصر بمنطقة الكورنيش وانتهي بمركز يمنتدى الشباب بطول 3 كيلومترات بمشاركة 500 متسابق من مراكز الشباب المختلفة علي مستوي مراكز المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور والإسعاف وذلك لتنظيم عملية سير الدراجات

وكرم المحافظ الثلاث الأوائل بميداليات رمزية ومبلغ مالية ولعشرة الفائزين بجوائز مالية وعنية في سباق الدراجات مشيرا إلي أنهم سيشاركوا في تصفيات على مستوى الجمهورية وطالب كافة الشباب بالمداومة على ممارسة الرياضة من خلال مراكز الشباب المختلفة والاستفادة بما تقدمه الدولة من إمكانيات وفرص تهدف إلى تحسين المستوى البدنى والعقلى لخلق جيل قادر علي مواجهة التحديات بشكل لائق.

وأضاف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أنه تم توزيع للفائز بالمركز الأول ميدلية ومبلغ مالى والثاني والثالث للفائز وباقي المشاركين الفائزين