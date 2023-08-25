اليوم السابع
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بمشاركة 500 متسابق

محافظ جنوب سيناء يشهد سباق الدراجات تحت شعار " فى حب مصر "

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:08 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد سباق الدراجات تحت شعار " فى حب مصر " جانب من السباق
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء سباق الدراجات تحت شعار (فى حب مصر) الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لبرنامج التنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء و اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور،  والدكتورة نهى الحسيني مقرر  المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية

أنطلق السباق من أمام ميدان النصر  بمنطقة الكورنيش  وانتهي بمركز يمنتدى  الشباب بطول 3 كيلومترات بمشاركة 500 متسابق من مراكز الشباب المختلفة علي مستوي مراكز المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور والإسعاف وذلك لتنظيم عملية سير الدراجات

وكرم المحافظ  الثلاث الأوائل بميداليات رمزية ومبلغ مالية ولعشرة الفائزين بجوائز مالية  وعنية في سباق الدراجات مشيرا إلي أنهم سيشاركوا في تصفيات على مستوى الجمهورية وطالب كافة الشباب بالمداومة على ممارسة الرياضة من خلال مراكز الشباب المختلفة والاستفادة بما تقدمه الدولة من إمكانيات وفرص تهدف إلى تحسين المستوى البدنى والعقلى لخلق جيل قادر علي مواجهة التحديات بشكل لائق.

وأضاف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أنه تم توزيع للفائز بالمركز الأول ميدلية ومبلغ مالى والثاني  والثالث للفائز وباقي المشاركين الفائزين


 

 


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