محافظ بورسعيد: بدء تنفيذ المرحلة 2 من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، عن بدء الاستعدادات لأعمال إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناه الاتصال بمنطقة القابوطى بالضواحي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الكورنيش والذى يمتد من أسفل كوبرى الرسوة وحتى بداية كوبرى طريق الشاحنات، جاء ذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي منطقة القابوطي. وأوضح محافظ بورسعيد، أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية كوبرى طريق الشاحنات وحتى مطلع الكوبرى الإماراتي مشيرا إلى بدأ الاستعدادات لإنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من الكورنيش والتي تشمل أعمال "التكسيات الحجرية والتدبيش وتسويه الأرض لجانب قناه الاتصال بالإضافة إلى أعمال الخرسانة وردم الحفر والتي تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس إلى جانب أعمال التطهير المطابق والأبيار ومعالجة كافة مسارات الصرف العشوائية وربطها بشبكة الصرف الصحي التي تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأشار إلى أنه تم إزالة كافة المعوقات التي تعيق أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش وأهمها إزالة التعديات والعشش العشوائية بطول المنطقة المحاذية لقناه الاتصال بمنطقة القابوطى وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الممشى السياحي وساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، في إطار جولاته الميدانية وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر والممشى السياحي، والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها .

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن أعمال التطوير التي جرت بالممشى السياحي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية لمدينة بورسعيد والتي شملت إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

كما تم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، مع مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، والتخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الازدحام، بما يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته.



المحافظ خلال جولته



المخافظ في ساحة مصر



أعمال تنفيذ الكورنيش



عمال الحي