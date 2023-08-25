الحياة تعود لطبيعتها بسوق أسماك بورسعيد وسط إقبال كبير عقب إخماد الحريق

بورسعيد - محمد عزام

شهد سوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي في محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا، اليوم الجمعة، من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى لشراء وجبة الغداء من الأسماك الطازجة، وذلك بعد السيطرة سريعا على الحريق الذي اندلع داخل أحد الأفران في السوق.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في فرن داخل سوق الأسماك الحضاري، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي السوق، كما فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا بمحيط منطقة الحريقة وأنقذوا المنطقة سريعا، في ظل إشادة من المتواجدين بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والقيادات الأمنية إلى السوق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 7 مصابين نتيجة الحريق وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

ويضم السوق 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محل صغير بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100متر ومبنى إداري.