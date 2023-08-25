محافظ أسيوط يوجه بتكثيف القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، وعقد العديد من اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، أن قطاع الطب البيطري يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة وتنفذ العديد من المشروعات في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالخدمات البيطرية ،وللحفاظ على الثروة الحيوانية بتلك القرى حيث يجري إنشاء 35 مجمع زراعي بتكلفة 290 مليون جنيه يضم وحدات بيطرية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث الأجهزة البيطرية لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى وتقدم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية لافتًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وطالب اللواء عصام سعد خلال اللقاء مسئولي الطب البيطري بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لتكثيف القوافل العلاجية المجانية بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لاستمرار هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أشاد الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بدور محافظ أسيوط في توفير أوجه الدعم والمساندة لقطاع الطب البيطري ليشهد نشاطًا ملحوظًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة انتاجيتها وكذلك المجهودات المبذولة لتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية لافتًا إلى تم وضع خطة جاري تنفيذها للقوافل البيطرية المجانية بجميع قرى ونجوع المحافظة بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات تقدم أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتقديم كافة الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا يستفيد منها أكبر قدر من المربيين للماشية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.