محافظ أسيوط يلتقي رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لبحث دعم المشروعات القومية

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس محمد فتحي رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها في قطاع الكهرباء، والارتقاء بمنظومة العمل بمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ،ومحمد بشير مدير المكتب الفني ، وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، بالمحافظة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها ومراعاة معايير السلامة والأمان معلناً تقديمه كافة سبل الدعم لنهو كافة المشروعات التنموية ومشروعات المرافق والخدمات التي يجرى تنفيذها في كافة القطاعات.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء من خلال تلبية احتياجات المواطنين، أو احتياجات المشروعات الاستثمارية، والمناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في انشاء محطات إنتاج الكهرباء، وربطها بالشبكة الموحدة، ومنها محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ونفذتها إحدى الشركات للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدان جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه، كما تبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن خطة تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ، أنه يجري يجرى تنفيذ 146 مشروع في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليار و936 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وتدعيم المحافظة للنهوض بمنظومة الكهرباء بجميع المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لقطاع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بما يحقق التطور المنشود في جميع القطاعات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة وتحقيق التنمية والازدهار في قطاع الكهرباء بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.