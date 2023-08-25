ما اللقاح الفعال لمواجهة متغيرى كورونا إيريس وفورباس؟.. تقرير يجيب

فاطمة ياسر

حالة من الخوف والقلق يشعر بها الكثيرون بعد ظهور متغيرات لفيروس كورونا "أيريس " وفورباس"، وهنا سؤال مهم حول أفضل أنواع اللقاحات التى تقلل فرص الإصابة وتحد من الأعراض؟.

كشف التقرير المنشور على موقع " infectioncontroltoday"، أن شركة موديرنا أبلغت عن أخبار مشجعة بشأن لقاحها المحدث لكورونا قبل موسم الخريف والشتاء المقبل، وبداية العام الدراسي، وأظهر اللقاح زيادة ملحوظة فى تحييد الأجسام المضادة ضد متغيرات أيريس (EG.5) وFL.1.5.1. فورباس ويعد هذا تطورًا مهمًا.

وأكد التقرير، أن هذا اللقاح الذى صنع لخريف 2023 أظهر بالفعل استجابات مناعية بشرية قوية ضد سلالات أوميكرون XBB الرئيسية المنتشرة.

وأوضح التقرير، أن النتائج الجديدة التى تظهر أن لقاح موديرنا المحدث ضد كورونا ومتغيراتها يساعد فى توليد استجابة مناعية قوية ضد سلالات EG.5 وFL 1.5.1 سريعة الانتشار.

وقدمت شركة موديرنا لقاحها المحدث لكوفيد-19 إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وجهات تنظيمية أخرى حول العالم. وفي انتظار الحصول على الترخيص، سيكون جاهزًا للتطعيم ضد الخريف بإمدادات عالمية كافية.

وأكد التقرير، أنه قد يكون فصل الخريف مثيرًا للقلق، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بنسبة 12.5% ​​وزيادة الوفيات بنسبة 10%، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقد تكون هناك حاجة إلى أشكال متعددة من الحماية واتباع الإجرائات الاحترازية السابق ذكرها.

جدير بالذكر أنه اعتبارًا من 5 أغسطس، أصبح EG.5 "أيريس" هو المتغير السائد لكورونا في الولايات المتحدة، مع 17.3% من الحالات الجديدة، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض وقد حددت منظمة الصحة العالمية أيضًا EG.5 في أكثر من 50 دولة اعتبارًا من 8 أغسطس.