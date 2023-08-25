وذكر محمد سابو أن وزارة الصحة وخبراء البيئة يقومونحاليا بإجراء الدراسات لتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وأضاف سابو - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - "لم نتخذ أي قرار بعد وسيتم اتخاذه في حال أظهرت الدراسات وجود مخاطر على سكان العالم".

في نفس الإطار، قررت وزارة الصحة الماليزية فرض فحوصات على المنتجات الغذائية عالية المخاطر المستوردة من اليابان، لتحليل محتويات المواد المشعة، وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور محمد راضي أبو حسن "إن الفحص يأتي بعد إبلاغ السلطات اليابانية عن إطلاق المياه المشعة المعالجة في محطة الطاقة النووية /فوكوشيما/ بشكل تدريجي".

وذكر الدكتور محمد راضي أنه بناء على بيانات وزارة الصحة، تعد المنتجات الغذائية السمكية والمنتجات السمكية من أكثر المنتجات المستوردة من اليابان، ثم الفواكه والخضروات والأغذية والمشروبات المصنعة.