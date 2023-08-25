كهرباء الوادى الجديد: سقوط 16 برجا وعمود إنارة بقرى الداخلة لسوء الأحوال الجوية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن قطاع كهرباء الوادي الجديد عن رفع حالة الطوارئ لأقصى درجاتها على مستوى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتى أسفرت اليوم الجمعة عن سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور تم الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفورى وجرى إحلال 10 أعمدة وجارى استكمال العمل فى باقي الأعمدة المتضررة.

وقال المهندس ياسر عمر رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيئ على مستوى المحافظة وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الابراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى مؤكداً على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية حيث تم وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.

وأضاف عمر أن مركز الداخلة هو الأكثر تضرراً بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن حيث وضع القطاع أولوية تشغيل الكهرباء بانتظام فى المناطق السكنية والخدمية وذلك مراعاة لظروف المواطنين مشيراً إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ لأقصى درجة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفورى لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.