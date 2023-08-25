اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

كل ما تريد معرفته عن الصداع وأنواعه وأبرز طرق العلاج

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:00 م
كل ما تريد معرفته عن الصداع وأنواعه وأبرز طرق العلاج الصداع
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل أنت مريض صداع؟.. إذا عليك التعرف على أنواعه للحصول على أفضل سبل العلاج المميزة. 
 
وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" والذي أوضح أن الصداع هو الشعور بألم شديد في الرأس أو في نصف الرأس، وقد يكون هذا الألم في إعاقة الشخص عن القيام بممارسة أي نشاط، ويعرض المصاب بالخمول. 
 
وهناك العديد من أنوع الصداع المختلفة التي يشعر بها الإنسان، والتي تؤثر علي  قدره في القيام ببعض نشاطاته اليومية، ومنها: 

- الصداع النصفي

ويكون عند إصابة الإنسان بألم في منتصف الرأس، وأيضًا يشعر بالرغبة في الغثيان، وعدم القدرة في الرؤية بوضوح  في النصف المصاب. 

- الصداع الناتج من الضغط العصبي

يكون هذا النوع يشعر به الإنسان أنه يحتوي الرأس بشكل عام. 

- الصداع الناتج عن مشكلة بصرية أو في العين 

 يقوم بإعطاء الشخص إنذارًا أنه يعاني من مشكلة في العين لأنه يكون الألم مسيطرًا على العين بشكل خاص. 

- الصداع الناتج عن الإصابة بالجيوب الأنفية 

 ويكون هذا الصداع شامل الجيوب الأنفية إلى الرأس من فوق. 

وأخيرًا، عند معرفتك لنوع الصداع المصاب به، ستتعرف أكثر عن  المشكلة التي تعاني وهذا يساعدك في تحديد خطة العلاج الخاصة بك. 

 


الجيوب الأنفية

الصداع النصفي

علاج الصداع

أسباب الصداع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة