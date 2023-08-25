كل ما تريد معرفته عن الصداع وأنواعه وأبرز طرق العلاج

هل أنت مريض صداع؟.. إذا عليك التعرف على أنواعه للحصول على أفضل سبل العلاج المميزة.

وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" والذي أوضح أن الصداع هو الشعور بألم شديد في الرأس أو في نصف الرأس، وقد يكون هذا الألم في إعاقة الشخص عن القيام بممارسة أي نشاط، ويعرض المصاب بالخمول.

- الصداع النصفي

- الصداع الناتج من الضغط العصبي

- الصداع الناتج عن مشكلة بصرية أو في العين

- الصداع الناتج عن الإصابة بالجيوب الأنفية

ويكون عند إصابة الإنسان بألم في منتصف الرأس، وأيضًا يشعر بالرغبة في الغثيان، وعدم القدرة في الرؤية بوضوح في النصف المصاب.يكون هذا النوع يشعر به الإنسان أنه يحتوي الرأس بشكل عام.يقوم بإعطاء الشخص إنذارًا أنه يعاني من مشكلة في العين لأنه يكون الألم مسيطرًا على العين بشكل خاص.

ويكون هذا الصداع شامل الجيوب الأنفية إلى الرأس من فوق.

وأخيرًا، عند معرفتك لنوع الصداع المصاب به، ستتعرف أكثر عن المشكلة التي تعاني وهذا يساعدك في تحديد خطة العلاج الخاصة بك.