قطع المياه 6 ساعات ببعض قرى الصف فى الجيزة مساء اليوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن قرى: "غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي" وذلك لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 25/ 8/ 2023 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 26/ 8/ 2023.

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى "عرب الترابين، أبو حمود، أبو عريضة" بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذى يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف؛ لربط الخط المغذى للمشروع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمنابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.