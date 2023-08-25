طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدا امتحانى الجغرافيا والكيمياء

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 26 أغسطس الحالى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.