اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدا امتحانى الجغرافيا والكيمياء

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:30 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدا امتحانى الجغرافيا والكيمياء طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 26 أغسطس الحالى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الجغرافيا للثانويه العامه دور ثان

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

نتيجة الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 7139 معلمًا بعد قرارات وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:34 م

119 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة السبت .. البداية باللغة العربية والدين.. التربية والتعليم: جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب ويسمح فقط لمن رسب فى مادتين فأقل بأداء الاختبارات

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 م

المحكمة الإدارية ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:57 م

"التربية والتعليم" تعقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين..وتؤكد: اختبار الاستعداد بأسئلة متحررة يشمل العلوم والرياضيات والإنجليزية والذكاء ودرجات الطالب تحدد قبوله من عدمه..والوزير: اهتمام كبير بمدارس المتفوقين

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:00 ص

إقبال كثيف على التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:40 م

تعرف على إجراءات مديرية التربية والتعليم بالمنيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة