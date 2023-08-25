ضبط لصوص المساكن والدراجات النارية بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص الأسلاك الكهربائية".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة "طلخا ودكرنس بالدقهلية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات وضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق مديرية أمن دمياط).. وبحوزتهم (2 طبنجة وعدد من الطلقات النارية- سلاح أبيض "سكين") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة بدائرة مركزى "كفرسعد، فارسكور" وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم، وأرشدوا عن جميع المسروقات.