ضبط عصابة تسرق مركبات التوك توك في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة مركبات "التوك توك" بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض).

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 4 وقائع بدائرة مركزى شرطة (رشيد - إدكو) وأرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.