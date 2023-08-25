اليوم السابع
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ضبط شخص يبيع عقاقير مخدرة أون لاين

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:55 ص
ضبط شخص يبيع عقاقير مخدرة أون لاين حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.​
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (عدد 990 قرص "كيميريكا 300) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
 
 

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