شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ للمستهلكين لتسجل 65 جنيهًا للكيلو

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ في الأسواق إلى مستوى 55 جنيهًا تسليم أرض المزرعة مقابل 58 جنيهًا بتراجع 3 جنيهات، وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيهًا.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرارًا ملحوظًا في حجم الإنتاج، بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كرتونة البيض في المزرعة تسجل 112 جنيهًا، وتتراوح للمستهلك بين 125 إلى 130 جنيها، وسعر الكرتونة البلدى 119 جنيهًا، وتصل المستهلك بسعر 135 إلى 140 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأحمر 114 جنيهًا، وتصل المستهلك 130 إلى 135 جنيهًا.