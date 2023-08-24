شعبة الدواجن: أسعار الفراخ للمستهلك بين 68 إلى 70 جنيها بالأسواق

كتب - إسلام سعيد

كشف شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تسجيل سعر كيلو الفراخ في المزرعة سعر 58 إلى 60 جنيها للكيلو في معاملات اليوم، لتستقر الأسعار لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر كيلو الفراخ تسليم المستهلك سعر تراوح بين 68 إلى 70 جنيها في الأسواق وفق كل منطقة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن السوق يشهد حالة من الاستقرار فى الفترة الحالية مع اتاحة معروض يكفي احتياجات الأسواق، لافتا إلى أن سعر الكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها وسعر الكتكوت الساسو 15 جنيها وبلغ سعر الأمهات البيضاء 60 جنيها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لسعر كرتونة البيض في المزرعة فتسجل 111 جنيها وتصل المستهلك 125 إلى 130 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 121 جنيها وتصل المستهلك بسعر 135 إلى 140 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 113 جنيها وتصل المستهلك 130 إلى 135 جنيها..