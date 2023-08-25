شركة مياه الشرب تقطع المياه عن قطع إسكان لاستخدام المياه فى الزراعة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المنتفعين الذين يستغلون مياه الشرب فى غير أغراضها المخصصة للشرب والاستخدام الشخصى حيث جرى قطع المياه عن حوالى 12 قطعة أرض بمدينة الخارجة وذلك لاستخدام مياه الشرب فى رى الزراعات بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

وقال العميد حسام قوشتى، مدير فرع الشركة بالمحافظة، لـ"اليوم السابع" إنه يجب على المواطن إدراك خطورة إساءة استخدام مياه الشرب فى غير أغراضها بما يهدد باستنفاذ الخزان الجوفى الذى يعتبر مستقبل الأجيال القادمة وأمان أهالى المحافظة حيث يقدم الكثير من المواطنين رغم رقى مستواهم التعليمى على ارتكاب تلك المخالفات عن عمد وفى حال قطع المياه عن الموقع المخالف يتضرر المواطن دون توضيح سبب قطع المياه وهو ما يخالف الواقع المثبت وفقًا لمحاضر المعاينة باستخدام مياه الشرب فى الرى الزراعى للحدائق والزراعات.

وكانت محافظة الوادى الجديد، أعلنت الانتهاء من نقل أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى (37) مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بفرع الشركة.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية فى مجال الصرف الصحى بتكلفة تصل إلى حوالى 255 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ محطات صرف صحى متكامل لعدد (5 قرى) لكل مركز بتكلفة 15 مليون وهى ( قرى ناصر الثورة بالخارجة – عدن بباريس – قرية مرزوق ببلاط – الشيخ مفتاح بالداخلة – قرية عبد المجيد الجغيل بالفرافرة ) كما جرى تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لمدينة الخارجة بتكلفة 240 مليون.