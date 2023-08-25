روسيا تعلن العثور على 10 جثث والصندوق الأسود لحطام طائرة مؤسس فاجنر

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، العثور على جثث 10 قتلى في موقع تحطم طائرة مؤسس فاجنر بمقاطعة تفير خلال التحقيقات الأولية.

وقالت اللجنة في بيان، إنه يتم إجراء الفحوصات الجينية للتعرف على ضحايا تحطم الطائرة بمقاطعة تفير، موضحة أنه تم العثور على مسجلات الرحلة الخاصة بالتحكم في طائرة "إمبراير" بعد تحطمها وأكدت اللجنة الروسية، أنه سيجري التحقيق بدقة في جميع الخيارات المحتملة لتحطم الطائرة بمقاطعة تفير

وقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في في مقاطعة تفير الروسية، قالت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم مؤسس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

وسقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.