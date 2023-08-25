إصابة 7 أشخاص بينهم 3 سيدات فى مشاجرة بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج، مصابين يقيمون بناحية قرية نجع أبوعوض بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات بينهم، تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين داخل المستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا يفيد بوصول 7 أشخاص إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم توقيع الكشف الطبي على الحالات المصابة بإستقبال المستشفى.

وعقب الانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول أ . ت . إ 30 سنة مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، وص . ت . إ 38 سنة ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ور . ت . إ 33 سنة ربة منزل حامل جارى عرضها بقسم النساء للتأكد من حالة الجنين.

وبين طرف ثان د . م . ع 27 سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج، وأ . ر . م 29 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس، و ز. ح . ب 60 سنة ربة منزل بجروح وكدمات بالوجه والرأس، وع . م . ب 70 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ، وجارى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل استقبال المستشفى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.