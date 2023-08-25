رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الجمعة، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة بصدد الانخفاض، مشيرا إلى أن الهيئة التي يقوم عليها مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر.

وأوضح باول- في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، اليوم /الجمعة/- أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، لكنه استدرك بالقول إنه "ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

وأضاف أن الهدف هو خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد.

وأكد باول أن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو.

وأشار إلى أن خفض التضخم على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي، لافتا إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالي 3.6 في المائة.