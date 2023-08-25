اليوم السابع
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دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمى الأمهات من الإصابة بمرض السكر 2

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:00 ص
دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمى الأمهات من الإصابة بمرض السكر 2 الرضاعة الطبيعية
كتبت رانيا عامر

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أظهرت دراسات أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة  منها مرض السكري من النوع الثاني. وذلك وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

ووجد فريق من الباحثين بجامعة ييل، فى دراسة أن الفئران التي ترضع بعد الولادة شهدت تحسنا في حساسية الأنسولين بالإضافة إلى زيادة في أعداد خلايا بيتا المنتجة للإنسولين مقارنة بالفئران التي لم ترضع.

وأوضحت الدكتورة جولي هينز عالمة أبحاث علم الغدد الصماء أن الرضاعة الطبيعية تساهم في حماية الأمهات من مرض السكري من النوع الثاني الذي توفره الرضاعة الطبيعية. عقب إجراء العديد من التجارب على مجموعات من الفئران فى عملية الرضاعة بعد الولادة .

كما أوضحت أخصائية الغدد أن أحد العوامل المسببة للإصابة بمرض السكري هو فقدان قدرة خلايا بيتا على إنتاج ما يكفي من الإنسولين للتغلب على مقاومة الإنسولين، أي عدم قدرة الإنسولين على خفض نسبة السكر في الدم بشكل فعال.

وأكدت الاخصائية أن الرضاعة الطبيعية ليست مفيدة فقط للطفل الرضيع بل إنها أيضا مفيدة لصحة وسلامة الام في حمايتها من خطر الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة .

 


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