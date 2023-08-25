دراسة: الإضافات بالآيس كريم والصلصات تتسبب فى مشاكل صحية لدى الأطفال

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة إسبانية عن أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة التى تحتوى على مواد مضافة أثناء الحمل قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية لدى الأطفال.

ووفقًا لتقرير موقع "dailymail"، ففي الدراسة على الفئران وجد أن اثنين من المستحلبات الشائعة المستخدمة لربط المواد الكيميائية الغذائية أدت إلى إصابة نسلها بمشاكل صحية جسدية وعقلية، مثل القلق.

نظرت الدراسة في مادتين مضافتين - كربوكسي ميثيل سلولوز وبوليسوربات 80 - الموجودتين في آلاف الأطعمة، بما في ذلك وجبات الميكروويف والزبدة والصلصات والآيس كريم، وهو يضيف إلى قائمة طويلة من المشاكل الصحية الناجمة عن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة

أعطى الباحثون إناث الفئران ماء يحتوي على 1% من المستحلبات، وهي الكمية القصوى التي تسمح بها إدارة الغذاء والدواء (FDA).، عادة، يتم إضافة ما بين 0.25 بالمائة إلى 0.8 % إلى الطعام، استمرت الفئران في تلقي الماء خلال فترة الحمل والرضاعة، أعطيت مجموعة مراقبة الماء دون المستحلبات، ووجدوا أن نسل الفئران شهد فقدانًا غير مقصود للوزن وسلوكيات قلقة عند عمر 10 أسابيع.

تتضمن المعالجة إضافة أو تغيير المكونات الخام، مثل تخزينها في الزيت أو وضع السكر أو الملح فيها، حيث تميل الأطعمة فائقة المعالجة تميل إلى أن تكون عالية جدًا في الصوديوم، وأشياء مثل الصوديوم والسكر والكربوهيدرات المكررة بشكل عام والدهون غير الصحية، وكذلك المواد الحافظة.

تعتبر وجبات الميكروويف ومزيج الوجبات الخفيفة والآيس كريم من الأمثلة الشائعة.