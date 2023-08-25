خرافات شائعة حول أسباب فقدان الشعر

كتبت نهير عبد النبى

يتساقط عند الإنسان من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، ويعد تساقط الشعر جزءًا من التوازن الطبيعي، إذ يتساقط بعض الشعر بينما ينمو البعض الآخر، وقد تعاني النساء فقدان الشعر غير المتوقع والشديد، وحسب ما ذكره موقع webmd يختل التوازن عند تساقط الشعر أكثر من نموه، فيحدث فقدان الشعر الذي يختلف عن تساقط الشعر، والمصطلح الطبي الذي يعبر عن فقدان الشعر هو: الثعلبة.

ينمو الشعر على جميع أسطح البشرة تقريبًا، ولكن لا ينمو على راحة اليد أو باطن القدم أو الشفاه أو الجفون، ويطلق على الشعر الخفيف والناعم والقصير والشعر الزغبي، بينما يطلق على الشعر السميك والداكن والطويل بالشعر الطرفي أو الأندروجيني.

ما حالات فقدان الشعر؟

هناك ثلاثة حالات: أناجين إيفلوفيوم، وتيلوجين إيفلوفيوم، والثعلبة النمطية الأنثوية.

-أناجين إيفلوفيوم (تساقط الشعر المتنامي): تحدث هذا الحالة بسبب الأدوية التي تسمم بصيلات الشعر المتنامية، مثل العلاج الكيميائي.

- التيلوجين إيفلوفيوم (تساقط الشعر الكربي): تحدث هذه الحالة بسبب زيادة عدد بصيلات الشعر التي تصل إلى مرحلة التيلوجين (مرحلة الراحة)، وهي المرحلة التي يتساقط فيها الشعر.

-الثعلبة الأندروجينية أو الثعلبة النمطية الأنثوية أو تساقط الشعر الأنثوي (FPHL) أو الصلع: تعد هذه الحالة الأكثر شيوعًا، وتتميز بشعر رقيق في أعلى الرأس وعلى الجانبين.

ما الخرافات حول أسباب فقدان الشعر؟

تنتشر الخرافات حول أسباب فقدان الشعر، منها:

-فقدان الشعر نتيجة غسله كثيرًا، أو بسبب تغير لونه أو تجعيده.

-تتسبب قشرة الرأس في تساقط الشعر الدائم لدى النساء.

-يتسبب الإجهاد في تساقط الشعر الدائم لدى النساء.

- إن حلق شعر الرأس، يزيد من سماكة الشعر ضعفين عند نموه.

-الوقوف على الرأس، ينشّط الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر.

-تمشيط الشعر 100 مرة يوميًا سيجعل الشعر أكثر صحة.

-القبعات والشعر المستعار تسبب تساقط الشعر لدى النساء.

-يؤثر تساقط الشعر في النساء المثقفات فقط.

ما الأسباب الشائعة لفقدان الشعر ؟

- أسلوب تصفيف الشعر: قد يسبب أسلوب تصفيف الشعر فقدان الشعر، خصوصًا عند تصفيفه بطريقة تشد الجذور، مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر، ويسمى هذا النوع من فقدان الشعر بثعلبة الشد، وإذا تضررت بصيلات الشعر، فقد يكون الفقدان دائمًا.

-نقص الفيتامينات.

-اتباع حمية غذائية (فقدان الوزن السريع).

-الأنظمة الغذائية القاسية.

-زيادة شعر فروة الرأس المعالج (التقصف).

ما مدى شيوع حالة فقدان الشعر لدى النساء؟

يظن كثير من الناس أن تساقط الشعر يؤثر في الرجال فقط، ولكن تشير التقديرات إلى معاناة أكثر من 50% من النساء فقدان الشعر على نحو ملحوظ.

الحالة الأكثر تكرارًا لفقدان الشعر لدى النساء هي فقدان الشعر الأنثوي، الذي يؤثر في ثلث النساء المعرضات للإصابة تقريبًا، وهو ما يعادل نحو 30 مليون امرأة في الولايات المتحدة.

مَن النساء اللواتي قد يعانين من فقدان الشعر؟

قد تتأثر أي فتاة أو امرأة بتساقط الشعر، ولكن عادةً ما يكون أكثر شيوعًا عند:

-النساء من 40 عامًا أو أكثر.

-النساء اللواتي أنجبن حديثًا.

-النساء اللواتي خضعن للعلاج الكيميائي أو المتأثرات بأدوية أخرى.

- النساء اللواتي غالبًا ما يقمن بتسريحات شعر مشدودة (مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر المشدودة) أو يستخدمن مواد كيميائية قاسية على شعرهن.

- النساء في سن انقطاع الطمث.

ما الذي يسبب فقدان الشعر المتنامي؟

المواد السامة، وتتضمن: العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، وبعض الأدوية.

تسبب هذه العلاجات تساقط الشعر المفاجئ الذي قد يحدث في أي مكان من الجسم، ويحدث للشعر في مرحلة النمو.

أحيانًا، قد يكون هذا النوع من فقدان الشعر دائمًا إذا تضررت بصيلات الشعر.

ما الذي يسبب فقدان الشعر الكربي؟

-إجهاد الجسم الشديد أو تعرض الجسم إلى صدمة يسبب تساقط الشعر مؤقتًا، وتشمل هذه الفئة حالات مثل فقدان الوزن الشديد والجراحة وفقر الدم والمرض وإنجاب الأطفال.

-الضغط العاطفي الشديد، مثل الأمراض العقلية أو وفاة أحد أفراد الأسرة وحالات أخرى.

- الغدة الدرقية غير الطبيعية.

-الأدوية والمكملات الغذائية، مثل: أدوية ضغط الدم وأدوية النقرس والجرعات العالية من فيتامين أ.

-التغيرات الهرمونية الناجمة عن الحمل أو انقطاع الطمث أو حبوب منع الحمل.