حالات قد تتسبب فى الإغماء المفاجئ.. منها الانفعالات العاطفية

كتبت رانيا عامر

قد يتعرض أحيانا الشخص إلى فقدان الوعي لعدة دقائق نتيجة هبوط في معدلات الدم بالجسم، وعدم وصول الدم للقلب، مما يؤدي إلى بطء في نبضات القلب، وبالتالي لا يستطيع القلب ضخ كمية مناسبة من الدم إلى الدماغ، فيحدث نقص في الأكسجين بجانب قلة وظائف الدماغ .

وأوضح التقرير المنشور فى وكالة "فيستى رو" الأسباب غير الخطيرة التي تؤدي إلى فقدان الوعي، منها المواقف العصيبة، والانفعالات العاطفية، والخوف المفاجئ، والرعب والشعور بالقلق. كما يمكن أن يحصل الإغماء عند بقاء الشخص واقفا فترة طويلة في مكان سيئ التهوية أو في طابور طويل، ما يسبب سقوطه، بالإضافة إلى فقدان الوعي الناتج عن التعرض للطقس شديد الحرارة .

الأسباب الخطيرة لحالات الاغماء:

1.متلازمة ما بعد "كوفيد-19"، يمكن أن يؤدي تطور المتلازمة إلى الإصابة بأمراض مختلفة، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.

2.الجلطة الدماغية، هذه حالة إجهاد حاد في الجسم، لأنها تسبب اختلال الدورة الدموية الدماغية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الجمجمة وهو الذي بدوره يسبب فقدان الوعي.

3.أمراض القلب واضطراب ضربات القلب.

أوصي الاطباء إذا كان هناك نبض ضعيف بالقلب يجب رفع ساقيه، لأن امدادات الدم إلى الدماغ تتحسن في هذه الحالة ويعود الشخص إلى وعيه.ولكن إذا لم يعد الشخص إلى وعيه خلال ثلاث دقائق وكانت لديه رغبة في التقيؤ أو اضطراب في التنفس، فيجب وضعه على جنبه واستدعاء سيارة الإسعاف فورا.