جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من الشيش الإلكترونية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة الاستاذ مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب كمية من الشيش الالكترونية ولوازمها وكمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.و قانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

وكانت المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي حيث تم ضبط 31 شيشة الكترونية ماركات مختلفة و3570 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية (كويل) ماركات مختلفة داخل أمتعة راكب مصرى الجنسية .

وقام بالضبط على محمد علي رئيس الوردية وتامر عبد الحميد الخولي رئيس قسم الوديعة ومحمد عبد السلام رئيس قسم وأسماء عدلي وميرنا شريف ونورهان عزت وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد منير بدر ومصطفى محمد المصري مأموري الفحص بالأشعة تحت إشراف وليد عيسى مدير ادارة الجمرك

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨٤٦ ألف جنيه .

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين علي رحلة طيران اير كايرو المتجهة الي جدة حيث تم ضبط ١٦٥ ألف و٥٠٠ جنيه مصري وكمية من العملات الأجنبية المتنوعة مخباة بين طيات ملابس أحد الركاب المصريين المغادرين .

وقام بالضبط حسام محمد ونورهان لطفي مأموري الحركة وجورج شاكر رئيس الوردية ومصطفى حسين نائب مدير الجمرك ومحمد الكوانيني رئيس القسم وأميرة محمود بحضور طه الشهاوي أمن جمركي ومحمد الجوهري مكافحة تهريب .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى ٣٠ و٣١ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .