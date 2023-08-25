جراحو "بنها الجامعى" ينقذون حياة شاب قفز من الطابق الرابع للنجاة من حريق

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في انقاذ حياة شاب أربعيني، ألقي بنفسه من الطابق الرابع هربا من نيران كانت قد اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تبين بعد الفحوصات والأشعات إصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة 30%، مع كسور متعددة بالضلوع اليمني واليسري وانفجار بالرئتين.

وكشفت إدارة مستشفي بنها الجامعي بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تمكن استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى شاب أربعيني ألقي بنفسه من الطابق الرابع هربا من نيران كانت قد اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة القليوبية.

وتابع، أنه تم علي الفور عمل الفحوصات اللازمة، وتم حجزه بالعناية المركزة بالطوارئ، وتبين بعد الفحوصات والأشعات إصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة 30%، مع كسور متعددة بالضلوع اليمني واليسري وانفجار بالرئتين.

وقام الدكتور إبراهيم قصب باستدعاء الفريق الطبي المكون من الدكتور باسم مفرح، والدكتور محمد الجزار، والدكتورة خديجة فتحي، والأطباء المقيمين محمد الخواجة، ومحمود عيد، وأحمد رضا، ومحمود النجار، وتم إدخال المريض لجراحة عاجلة لإعادة بناء القفص الصدري علي الناحيتين في عملية واحدة، وذلك لأول مرة في تاريخ القسم.

وكشف الدكتور إبراهيم قصب، أنه جري استئصال الضلوع المتهشمة والتي اخترقت الرئتين وأدت لانفجارهما وخرج المريض بعد 6 ساعات كاملة قضاها في العملية المعقدة ومازال يخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتقدم قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، بالشكر للدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة علي تعاونه مع القسم، وأطباء التخدير الدكتورة أسماء فتح الباب، والدكتورة إسراء خالد، وتمريض القسم إيمان الشرقاوي وهند محمد وابتهال فكري.