محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لأكثر من 50 من الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من (50) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل " التى يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد سلامة ممثل مؤسسة حياة كريمة، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتموين وممثلى الجهات المعنية بمختلف المديريات الخدمية.

فى بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية التحية للحضور، مؤكدا استمراره فى تقديم الدعم الكامل للحالات الإنسانية وذوى الهمم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، مشددا على مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وقام المحافظ بتسليم مساعدات مالية وكراسى متحركة ولحوم ومواد غذائية للحالات الإنسانية وذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن ( نصف مليون جنيه)، لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.

وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل طفلين بنواحى " كفر العجايزة وشنتنا الحجر " يعانون من مرض ضمور بالمخ وأخر بناحية جنزور يعانى من فرط الحركة وتشتت الانتباه إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وكذا تحويل مواطنة من بركة السبع تعانى من ضعف فى الرؤية إلى مستشفى الرمد بشبين الكوم، ومسنة بقرية كمشيش تعانى من الفشل الكلوى إلى مستشفى تلا المركزى لإجراء اللازم لها، ومواطنان يعانون من أمراض الضغط والسكر إلى مستشفى سرس الليان وشبين الكوم التعليمى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، فضلا عن مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسهيل إجراءات صرف العلاج لعدد 4 حالات مرضية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والحصول على معاش تكافل وكرامة لعدد (20) حالة بمختلف نواحى المحافظة، كما وجه مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد 16 حالة يلتمسون إضافة المواليد لبطاقة التموين الخاصة بهم لصرف السلع التموينية المدعمة مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وأعرب الأهالى عن سعاتهم البالغة لإهتمام وتقدير محافظ المنوفية لهم وحرصه على تبنى مطالبهم وإحتياجاتهم والاستجابة الفورية لها، فضلًا عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم واتخاذ اللازم تجاهها.