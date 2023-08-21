القومى للمرأة بالشرقية يواصل فعاليات المرحلة الثالثة من حملة بلدى أمانة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، اليوم، فعاليات المرحلة الثالثة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة "، وذلك بعدد من قري مراكز ديرب نجم وأبو حماد ومنيا القمح، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

وأكدت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية،أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وتستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين منوهة أن إجمالى عدد الزيارات منذ انطلاق الحملة أمس بلغ 4600 زيارة، بإجمالى عدد مستهدفين 25286 ألف سيدات والرجال والأطفال، بقرى طحا المرج و صافور وديرب السوق وعودة سالم وأكوة وصفط زريق بمركز ديرب نجم، وقري صفط الحنة وميت ردين وعليم وتل مفتاح و القطاوية بمركز أبوحماد، وقري العزيزية وسنهوت وبندف وميت يزيد بمركز منيا القمح، وقري مركز منشأة أبوعمر.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.

يذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.