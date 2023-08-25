تموين المنيا: ضبط 79 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 79 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 79 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 69 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات تجار تموينيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأى مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
تموين المنيا: ضبط 79 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابزالجمعة، 25 أغسطس 2023 01:51 م
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 79 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.
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