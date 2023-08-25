اليوم السابع
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انطلاق قافلتين دعويتين إلى محافظتى البحر الأحمر والجيزة اليوم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:00 ص
انطلاق قافلتين دعويتين إلى محافظتى البحر الأحمر والجيزة اليوم قافلة دعوية - أرشيفية
كتب لؤى على

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فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظت (البحر الأحمر –الجيزة)، اليوم الجمعة: (9 صفر 1445هـ)، الموافق(25/ 8/ 2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب"، وذلك على النحو التالى:

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

 


وزارة الاوقاف

صلاة الجمعة

قافلة دعوية

الازهر الشريف



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