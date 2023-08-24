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مجمع البحوث الإسلامية: اختبارات المتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف 17 سبتمبر

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:34 م
مجمع البحوث الإسلامية: اختبارات المتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف 17 سبتمبر مجمع البحوث الإسلامية -أرشيفية
كتب: لؤى على

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يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف؛ والتى أعلن عنها المجمع فى وقت سابق لضم أعضاء جدد إليها وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وذلك يوم الأحد الموافق 17 من سبتمبر 2023 فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

 

وتعد لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، أقدم لجنة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعضو اللجنة بها يجب أن يكون متمكنًا من علم القراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.


البحوث الاسلاميه

الاختبارات التحريريه

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المصحف الشريف



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