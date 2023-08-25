المفتى يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد تجديد الثقة له: وسام على صدرى

كتب محمد شرقاوى

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة به وبقائه في منصب مفتي الديار المصرية، معقبًا: «وسام على صدري، ألتمس أن أقدم شيئا للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها».

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن دار الإفتاء ماضية في رؤيتها التي تعبر عن تحضر وفهم الرسالة المحمدية، والوصول إلى مصالح الناس، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى التبصير بقضايا الأمة التي اختطفت لفترة طويلة.

وتابع: التفسير لدى البعض حول الدين الإسلامي كان مبنيا على مفاهيم وتعاليم غير صحيحة، وتجديد الثقة يحملنا الكثير من المسؤوليات في المرحلة المقبلة.