اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المفتى يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد تجديد الثقة له: وسام على صدرى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:36 م
المفتى يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد تجديد الثقة له: وسام على صدرى د شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة به وبقائه في منصب مفتي الديار المصرية، معقبًا: «وسام على صدري، ألتمس أن أقدم شيئا للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها».
 
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن دار الإفتاء ماضية في رؤيتها التي تعبر عن تحضر وفهم الرسالة المحمدية، والوصول إلى مصالح الناس، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى التبصير بقضايا الأمة التي اختطفت لفترة طويلة.
 
وتابع: التفسير لدى البعض حول الدين الإسلامي كان مبنيا على مفاهيم وتعاليم غير صحيحة، وتجديد الثقة يحملنا الكثير من المسؤوليات في المرحلة المقبلة.

شوقى علام

المفتي

حمدى رزق

مفتى الديار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة