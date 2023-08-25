الدفاع المدنى السعودى يحذر من الطقس السيئ حتى الثلاثاء المقبل

إيمان حنا

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعــاد عــن أماكن تجمع الســيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وفق واس.



وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.



وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل مكة المكرمة الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.