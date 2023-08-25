اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:08 م
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:10 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
 
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (9 ملايين جنيه).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

الاجهزة الامنية

اموال عامة

الجريمة المنظمة

أمن الدقهلية



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