الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (9 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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