اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لتنظيم القاعدة فى محافظة أبين

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:00 ص
الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لتنظيم القاعدة فى محافظة أبين تنظيم القاعدة الإرهابى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، عن تمكن قوات الجيش والأمن من التطهير والسيطرة على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة إن "الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة أبين تمكنت من تطهير معسكر الجنن بمنطقة عومران مديرية مودية، من العناصر الإرهابية".

ونقل الإعلام الأمني للوزارة عن مصدر أمني قوله إن "قوات الجيش والأمن نفذت هجوما أمس الأربعاء على مواقع العناصر الإرهابية". 


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