الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لتنظيم القاعدة فى محافظة أبين

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، عن تمكن قوات الجيش والأمن من التطهير والسيطرة على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة إن "الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة أبين تمكنت من تطهير معسكر الجنن بمنطقة عومران مديرية مودية، من العناصر الإرهابية".

ونقل الإعلام الأمني للوزارة عن مصدر أمني قوله إن "قوات الجيش والأمن نفذت هجوما أمس الأربعاء على مواقع العناصر الإرهابية".

قوات الجيش والأمن تتمكن من تطهير معسكر الجنن من #العناصر_الإرهابيةhttps://t.co/jj3zunJPX3 — وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية (@moi_gov_yemen) August 24, 2023