الجيش الليبي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين الحدود الجنوبية

كتب أحمد جمعة

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الاهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة الليبية ومقدراتها وسلامة مواطنها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا، جاء ذلك في بيان نقله اللواء أحمد المسماري مدير ادارة الاعلام والتعبئة والناطق باسم القيادة العامة للجيش اللييي وحصلت اليوم السابع على نسخة منه.

اشار المسماري لتلقي الجيش الليبي لتقارير ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات لديها من نقاط السيطرة والمراقبة بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة.

واشار المسماري إلى ان القوات المسلحة الليبية لن تسمح ان تكون ليبيا منطلقاً لاي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا او قاعدة انطلاق لاي اعمال غير قانونية

مع التاكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية .

واوضح المسماري ان العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قواتك الجيش الليبي براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق اهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال بيان الجيش الليبي : نظراً لما تمر به منطقتنا والاقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وامنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما اسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح.

واضاف البيان : ومن منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة.