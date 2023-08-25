البحرين: نقدر جهود مجموعة بريكس باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تعزيز الأمن

إيمان حنا

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، إن المملكة تقدر جهود مجموعة بريكس باعتبارها شريكًا رئيسيًا للعديد من دول العالم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وترحب برؤية المجموعة التي تدعو إلى عالم أكثر عدلاً وإنصافًا وازدهارًا للجميع، معربًا عن التقدير للإنجازات التي حققتها مجموعة بريكس في مختلف المجالات، بما في ذلك بنك التنمية الجديد، وشراكة مجموعة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، والتي تعزز التعاون في مجال التحول الرقمي، والتصنيع، والإبداع. وفق "الأيام " البحرينية.



وأضاف أن التحديات التي نواجهها جميعًا اليوم تتطلب شبكات ثقة وتعاون أقوى وأوسع نطاقًا بين أكبر مجموعة من الدول، مشيرًا في هذا الصدد إلى جائحة كوفيد-19 وعواقبها، والتي أثرت على الانتعاش الاقتصادي للبلدان في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالمجموعة لتضامنها وتعاونها في مكافحة الجائحة وآثارها.



وأوضح وزير الخارجية أن تنمية مثل هذه الشراكات التعاونية هو مبدأ أساسي في نهج سياسة مملكة البحرين الخارجية، وامتدادًا طبيعيًا لقيم التسامح والحوار والتعايش الانساني الراسخة في المملكة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تقدمت في عام 2022 بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي ترحب بقرار توسيع عضوية بريكس خلال هذه القمة، معربًا عن مباركته للدول التي تم قبول انضمامها للمجموعة.



وأكد أنه من خلال تعميق التعاون بين الدول المتشابهة الفكر على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، والتعددية الأكثر شمولاً وفعالية، يصبح بوسعنا تعزيز مصالحنا وتطلعاتنا المشتركة في مختلف المجالات.

وقال إننا نرى منافع محتملة هائلة للعمل معًا، وتبادل الخبرات، وبناء قدراتنا الفردية والجماعية في مجالات مثل التجارة، وتقاسم التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسياحة، الأمر الذي سيمكن من تحقيق فوائد ملموسة لجميع بلداننا وشعوبنا، ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وتنمية التعاون الاستراتيجي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية.