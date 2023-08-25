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الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد والوادى الجديد الـ 48 ساعة المقبلة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:04 م
الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد والوادى الجديد الـ 48 ساعة المقبلة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن نشاط الرياح يستمر لمدة 48  ساعة، وتستمر الأجواء فى التحسن حتى نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .

 


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