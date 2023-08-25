اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:34 م
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الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:05 م
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من استمرار اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المصطافين على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس ، توخى الحذر وعدم التعمق داخل البحر بسبب اضطراب الملاحة .

و يشهد اليوم الجمعة، طقسا حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .

 


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