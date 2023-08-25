استمرار منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز المنيا



وتفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز بسعر ٢٥٠ جنيهًا للكيلو، مؤكدا على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.



كما أوضح هشام فايز رئيس المركز أن الوحدات القروية بالمركز تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تابع رئيس المركز منفذ بيع اللحوم النصف جملة، وبيع كيلو اللحوم ب 220 جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.