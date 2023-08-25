اليوم السابع
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استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدن وقرى كفر الشيخ وتوافد المصطافين على مصيف بلطيم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:45 ص
استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدن وقرى كفر الشيخ وتوافد المصطافين على مصيف بلطيم مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستمر حالة الطقس الحار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وسجلت محافظة كفر الشيخ، 33 درجة كدرجة عظمى للحرارة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، وخلت الشوارع من المارة لسببين الأول لأن اليوم إجازة رسمية إضافة لارتفاع درجة الحرارة.

وشهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، توافدا كبيرا من المصطافين، ومن هواه رحلة اليوم الواحد، للاستماع ب شواطئ المصيف ال6، في ظل توفير كافة الخدمات المتعددة، وانتشار رجال الإنقاذ بطول المصيف، لمتابعة تواجد المصطافين بالبحر الأبيض المتوسط، حرصا على سلامه، حتى لا يتعمق أحد منهم  في مناطق محظورة فيتعرض للغرق.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطل ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مقل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

 

توافد الأهالي على مصيف بلطيم هروبا من حرارة الجو
توافد الأهالي على مصيف بلطيم هروبا من حرارة الجو

توافد عدد من المصطافين بمصيف بلطيم
توافد عدد من المصطافين بمصيف بلطيم

جانب من توافد المصطافين
جانب من توافد المصطافين



 

 


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