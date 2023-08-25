استخراج 1208 بطاقة رقم قومى بالمجان وتوعية 189 ألف بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن الفرع خلال شهر أغسطس، تمكن من استخراج 1208 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات غير القادرات، وتم إجراء 33 ألف و225 زيارة خلال حملات طرق الأبواب والأمسيات، استهدفت توعية 189 ألف و941، وذلك من خلال الدور التوعوى الذي يقوم به الفرع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم خلاله عرض إنجازات شهر أغسطس، ومناقشة خطة العمل للفترة القادمة والتي تتضمن استكمال استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المستهدفات واستكمال حملات طرق الأبواب " بلدي أمانة "بالعديد من القرى بمراكز المحافظة المختلفة.

وأضافت شاكر، تم مناقشة المشاركة في مبادرة تحويشة، والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة كفر الشيخ في "مبادرة أنت الحياة" بقرية الزعفران بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر من خلال استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بقرية الزعفران وتوابعها.

وأكدت شاكر، تنفيذ دورات تدريبية حرفية خلال أسبوع المبادرة باستهداف، إجمالى المتدربات 190 متدربة من خلال التدريب على الحرف (الاكسسوار - صناعة شنط الخيش - التطريز - البانشنيدل - صناعة منتجات الخرز) بالإضافة للدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة.



اجتماع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ



الحضور من العضوات



الحضور من عضوات المجلس القومي بكفر الشيخ



جانب من الحضور