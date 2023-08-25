إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين شرق النيل ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيب طفل ووالده واثنان آخران فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من قرية العلامة بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة شرق النيل بالمنطقة الصناعية بالقرب من قرية العلامة ووقوع مصابين .

ونقلت سياراتى الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كل من، محمد جمعة محمد 48 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالفم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحسين فتحي بكري 35 سنة مصاب باشتباه كسر بالفك وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحسن عبد المنعم توقيق 47 سنة، مصاب بكدمة فى الصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطفله يوسف 10 سنوات مصاب بغيبوبة تامة وجرح قطعي بالجبهة حوالي 4 سم.