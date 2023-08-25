أمانة مواطن.. أعاد 176 ألف جنيه كانت بحوزة مصاب بحادث مرورى في دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

"الخير فى أمتى إلى يوم القيامة"، موقف إنسانى قدمه أحد المواطنين داخل محافظة دمياط، عثر على مبلغ مالى كبير بحوزة شخص مصاب داخل سيارته الخاصة إثر تعرضه لحادث مروري بالطريق الدولى فى دمياط، ليقوم هذا الشخص بتسليم المبلغ لرجال الإسعاف.

التقى "اليوم السابع" عبده فرحات الذى بدأ حديثه قائلا: " عندنا شاهدت الحادث تحركت فورا تجاه الشخص المصاب، كان رجلا مسنا وبحوزته مبلغ مالى كبير وبعض الاوراق والهواتف المحمولة" واستكمل الحديث قائلا: " عندما وصلت إليه أبلغنى بأنه يحمل تلك المبالغ على سبيل الأمانة واعطاها لي"

استمر فى الحديث قائلا: " قمت باستدعاء اصدقائى تواصلنا مع هيئة الإسعاف والتى جاءت لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج" واضاف قائلا: " قمت بتسليم الأمانة إلى المسعفين، فى بادئ الأمر أرادوا قبل استلامها الحصول على رخصة السيارة الخاصة بالشخص المصاب، ولكن بعد ذلك تمكنا من تسليم الأمانة لهم"

واختتم الحديث قائلا: " ما تقدمه الآن قد تحتاج إليه فيما بعد، رسالتى للشباب التحلى بالأمانة أفضل من أى شيء آخر" وأضاف قائلا: " الخير سيظل داخل نفوس المصريين إلى يوم الدين"

وكانت هيئة الإسعاف قد أعلنت منذ أيام العثور على مبلغ مالى قدره 175 ألف جنيه، بحوزة مصابا فى حادث مرورى بالطريق الدولى بمحافظة دمياط، وذلك عقب قيام المسعفين بتسليم المبلغ فور وصولهم إلى الإدارة.



الاموال



المواطن-الذى-اعاد-المبلغ-(1)



المواطن-الذى-اعاد-المبلغ-(2)