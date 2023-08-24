إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى البدرشين

أصيب 8 أشخاص فى حادث مرورى إثر اصطدام سيارة برصيف طريق أسيوط الزراعى وانقلابها بعد الاصطدام بمنطقة البدرشين نطاق محافظة الجيزة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق أسيوط الزراعى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص تبين اصطدام سيارة برصيف الطريق مما تسبب فى انقلابها ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.