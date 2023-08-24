اليوم السابع
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"التموين": استمرار تعاقدات القمح لتأمين إنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:27 م
"التموين": استمرار تعاقدات القمح لتأمين إنتاج الخبز المدعم للمواطنين القمح - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزون كافي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الاستراتيجي منه إلى 4.7 شهراً لافتا إلى استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان إنتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلى 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم 21 أغسطس.

كما تضمن القرار بأن يتم سحب واستخدام الاقماح المحلية موسم 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني طبقا لنسب الخلط المقررة  .

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تداول القمح بالبورصة المصرية وتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من 923 ألف طن قمح  للمطاحن من خلال البورصة السلعية حتى الآن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب طرح كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن. 

ويوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظى، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ، واستلام المخابز الدقيق من المطحن ، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.


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