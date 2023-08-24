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وكيل تعليم قنا: مد تحويل الطلاب بين المحافظات لـ5 سبتمبر المقبل

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:34 م
وكيل تعليم قنا: مد تحويل الطلاب بين المحافظات لـ5 سبتمبر المقبل جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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ترأست منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بديوان مديرية التربية والتعليم، لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لبداية العام الدراسي، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأعلنت وكيل المديرية، عن مد مهلة التحويل بين المحافظات لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة إلى الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر القادم، على أن ترسل مجمعة إلى المديرية لاعتمادها بحسب تعليمات الوزارة، كما شددت على حظر التحويل بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو من إدارة إلى أخرى بتلك المرحلة.

واستعرضت وكيل المديرية، بنود الكتاب الدوري رقم 30 لوزير التربية والتعليم والمعني بجاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها، وأوضحت أهمية التنسيق مع مهندسي هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ آليات الصيانة البسيطة والانهاء منها وكذلك التفتيش اليومي على حالة المبنى المدرسي بالكامل ومراجعة موقف أغطية غرف التفتيش وسلامة بوابات المدرسة وصلاحية العاب رياض الأطفال.

وأكدت وكيل المديرية، على تحري الدقة والالتزام بالكثافات المقررة  في قبول الطلاب بالمدارس و إعمال القانون في ترتيب قوائم المقبولين بحسب السن، ومراعاة التسلسل الإداري في التقدم بالشكاوى واستيعاب المترددين وتذليل المعوقات.


 

 

 


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