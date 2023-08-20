اليوم السابع
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وكيل تعليم قنا تؤكد على الالتزام بضوابط نقل الطلاب بين المدارس

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:46 م
وكيل تعليم قنا تؤكد على الالتزام بضوابط نقل الطلاب بين المدارس جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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أكدت منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، على وجوب الالتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات والمحافظات وبعضها.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته وكيل المديرية مع مديري المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية التابعة في حضور أحمد سليمان  مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة .والمنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية .
 
وقالت وكيل المديرية، إنه يجب مراعاة بعض الحالات والاعتبارات الاجتماعية الملحة والعاجلة مثل تغيير محل عمل رب الأسرة أو وفاة ولي الأمر، وأشارت إلى تطبيق توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ،في تكثيف أعمال المتابعة للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي المقرر بدايته نهاية شهر سبتمبر.
 
الجدير بالذكر أن وكيل المديرية ترأست غرفة العمليات المركزية بالمديرية لامتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني، ولم تتلق الغرفة من غرف العمليات الفرعية المنعقدة بدواوين الإدارات التعليمية أي شكاوى تتعلق بسير عملية الامتحان لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية باللجان العشر المخصصة لامتحان طلاب الدور الثاني بقنا.

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