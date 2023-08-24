اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:41 ص
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023.

 

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597  طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة.

 

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46%  ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا.

 

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.


الازهر الشريف

الدور الثانى

الشهادة الابتدائية

الشهادة الإعدادية



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