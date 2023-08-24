اليوم السابع
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وزير الإسكان يتفقد وحدات "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:37 م
وزير الإسكان يتفقد وحدات "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية وزير الإسكان يتفقد جاردن سيتى الجديدة
كتب أحمد حسن

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عقب تفقده للحدائق المركزية "كابيتال بارك"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وكذا تنفيذ الميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات، والوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.
 
وأشار الوزير إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فداناً، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.
 
وأشار إلى انتهاء الأعمال بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

حى جاردن سيتى



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